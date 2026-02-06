Carnaval à poney et à cheval avec Les Paladins de Saint-Agnan

Saint-Agnan Le Châtenet-en-Dognon Haute-Vienne

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Le mardi 17 février c’est la carnaval au centre équestre !

Au programme déguisements, animations, jeux à poney et à cheval, et crêpes pour le gouter ! .

Saint-Agnan Le Châtenet-en-Dognon 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 57 05 47 eurocentaure@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval à poney et à cheval avec Les Paladins de Saint-Agnan

L’événement Carnaval à poney et à cheval avec Les Paladins de Saint-Agnan Le Châtenet-en-Dognon a été mis à jour le 2026-02-03 par OT de Noblat