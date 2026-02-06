Carnaval à poney et à cheval avec Les Paladins de Saint-Agnan Le Châtenet-en-Dognon
Carnaval à poney et à cheval avec Les Paladins de Saint-Agnan
Saint-Agnan Le Châtenet-en-Dognon Haute-Vienne
Tarif : 38 – 38 – 38 EUR
Tarif de base plein tarif
Le mardi 17 février c’est la carnaval au centre équestre !
Au programme déguisements, animations, jeux à poney et à cheval, et crêpes pour le gouter ! .
Saint-Agnan Le Châtenet-en-Dognon 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 57 05 47 eurocentaure@gmail.com
English : Carnaval à poney et à cheval avec Les Paladins de Saint-Agnan
