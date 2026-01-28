Carnaval à Pons Pons
Carnaval à Pons Pons mardi 17 février 2026.
Carnaval à Pons
7, place Pierre Semard Pons Charente-Maritime
Début : 2026-02-17 15:00:00
fin : 2026-02-17
2026-02-17
Après avoir semé la fête, les rires et un brin de folie, Monsieur Carnaval devra répondre de ses actes !
Que vous soyez juré d’un après-midi, spectateur curieux ou fervent carnavaleux, ne manquez pas ce rendez-vous…
7, place Pierre Semard Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 10 61 14
After sowing the seeds of celebration, laughter and a touch of madness, Monsieur Carnaval will have to answer for his actions!
Whether you’re an afternoon swearer, a curious spectator or a fervent carnival-goer, don’t miss this event?
L’événement Carnaval à Pons Pons a été mis à jour le 2026-01-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge