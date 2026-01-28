Carnaval à Pons

7, place Pierre Semard Pons Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 15:00:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Après avoir semé la fête, les rires et un brin de folie, Monsieur Carnaval devra répondre de ses actes !

Que vous soyez juré d’un après-midi, spectateur curieux ou fervent carnavaleux, ne manquez pas ce rendez-vous…

.

7, place Pierre Semard Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 10 61 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After sowing the seeds of celebration, laughter and a touch of madness, Monsieur Carnaval will have to answer for his actions!

Whether you’re an afternoon swearer, a curious spectator or a fervent carnival-goer, don’t miss this event?

L’événement Carnaval à Pons Pons a été mis à jour le 2026-01-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge