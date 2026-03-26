CARNAVAL À POUZOLLES

Pouzolles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

14h30 Rendez-vous sur la promenade, défilé dans les rues du village avec les enfants des écoles, l’animal totémique, Monsieur Carnaval, ainsi que des chars accompagnés de la Pena Del Sol.

18h à la salle des fêtes Spectacle gratuit donné par les Artistes Pouzollais.

20h Apéritif, repas dansant (sur réservation). Prix 24€ adulte- 11€ jusqu’à 12 ans. N’oubliez pas d’amener vos couverts.

Organisé par le Foyer Rural avec la participation de l’Amicale des parents d’élèves et le Comité des fêtes.

À 14h30 Rendez-vous sur la promenade, défilé dans les rues du village avec les enfant des écoles, l’animal totémique de Pouzolles, Monsieur Carnaval ainsi que de nombreux chars accompagnés de la Pena Del Sol.

À 18h00 à la salle des fêtes Spectacle gratuit donné par les Artistes Pouzollais.

À 20h00 Repas dansant (sur réservation), apéritif assiette de charcuterie Aligot de l’Aubrac/Saucisse, fromage ou yaourt, glace, café et vin. Prix 24€ adulte- 11€ jusqu’à 12 ans. N’oubliez pas d’amener vos couverts. .

Pouzolles 34480 Hérault Occitanie +33 6 07 41 63 58

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English :

2:30 pm: Rendezvous on the promenade, parade through the village streets with schoolchildren, the totemic animal, Monsieur Carnaval, and floats accompanied by the Pena Del Sol.

6pm at the village hall: Free show by Les Artistes Pouzollais.

8pm: Aperitif, dinner and dancing (reservation required). Price: 24? for adults 11? for children under 12. Don’t forget to bring your cutlery.

L’événement CARNAVAL À POUZOLLES Pouzolles a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 OT AVANT-MONTS