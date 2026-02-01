Carnaval à Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond
Place de la République Saint-Amand-Montrond Cher
Gratuit
Début : Samedi 2026-02-28 14:30:00
fin : 2026-02-28 23:30:00
2026-02-28
Carnaval organisé par les Vitrines Saint-Amandoises
Atelier maquillage et atelier Colorie ton masque à partir de 14h30. À 15h30, spectacle Miss Lulu et les Zéboueurs suivi de sculptures sur ballons. 17h30 Parade vénitienne en centre-ville avec la fanfare d’Ainay-le-Château, les Majorettes de St-Amand, Spirit Country Dancers, Berry’Storic et les Mascottes. 20h00 Soirée karaoké et dansante. Buvette, sandwichs, planche apéro sur place. Réservez votre planche apéro sur les-vitrines-saint-amandoises.fr/carnaval ou à l’agence Waticar au 20 rue Nationale à Saint-Amand-Montrond .
Place de la République Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire
English :
Carnival organized by Vitrines Saint-Amandoises
