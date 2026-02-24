Carnaval à Saint André de Cubzac Place du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac

Carnaval à Saint André de Cubzac

Place du Champ de Foire 7 allée du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac Gironde

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

La Ville, l’association le Temps des familles et les associations de parents d’élèves organisent le carnaval de Saint-André le dimanche 8 mars sur la place du Champ de Foire !

Déroulement

14h30 ouverture des stands crêpes et maquillage

15h45 départ du cortège

16h30 arrivée et grand final. .

Place du Champ de Foire 7 allée du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine

