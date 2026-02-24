Carnaval à Saint André de Cubzac Place du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac
Place du Champ de Foire 7 allée du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
La Ville, l’association le Temps des familles et les associations de parents d’élèves organisent le carnaval de Saint-André le dimanche 8 mars sur la place du Champ de Foire !
Déroulement
14h30 ouverture des stands crêpes et maquillage
15h45 départ du cortège
16h30 arrivée et grand final. .
