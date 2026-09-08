CARNAVAL À SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin
mardi 9 février 2027 · Saint-Aventin
Informations pratiques
Saint-Aventin
CARNAVAL À SUPERBAGNÈRES
PISTES ET STATION Saint-Aventin Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-09
fin : 2027-02-09
Date(s) :
2027-02-09
A l’occasion du Carnaval tous les acteurs de la station sont invités à revêtir leurs plus beaux déguisements.
Participez nombreux! .
PISTES ET STATION Saint-Aventin 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 97 00
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English :
For Carnival, everyone in the resort is invited to put on their best costumes.
L’événement CARNAVAL À SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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