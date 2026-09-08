UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Aventin

CARNAVAL À SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin

mardi 9 février 2027 · Saint-Aventin

Informations pratiques

Début
mardi 9 février 2027
Fin
mardi 9 février 2027
Adresse
PISTES ET STATION
Ville
31110 Saint-Aventin
Département
Haute-Garonne
Tarif

Saint-Aventin

CARNAVAL À SUPERBAGNÈRES

PISTES ET STATION Saint-Aventin Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-09
fin : 2027-02-09

Date(s) :
2027-02-09

A l’occasion du Carnaval tous les acteurs de la station sont invités à revêtir leurs plus beaux déguisements.
Participez nombreux!   .

PISTES ET STATION Saint-Aventin 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 97 00 

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English :

For Carnival, everyone in the resort is invited to put on their best costumes.

L’événement CARNAVAL À SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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