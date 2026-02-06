Carnaval à Villesèque Villesèque
Le Bourg Villesèque Lot
Carnaval de Villesèque organisé par Vivre au pays de Sauzet et la commune. Défilé, spectacle et goûter.
Le Bourg Villesèque 46090 Lot Occitanie mairie.villeseque@orange.fr
English :
Villesèque carnival organized by Vivre au pays de Sauzet and the commune
