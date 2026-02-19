CARNAVAL Aiguillon

CARNAVAL

Centre ville d’Aiguillon Aiguillon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Défilé de chars, bandas, cracheur de feu, majorettes .

Centre ville d’Aiguillon Aiguillon 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : CARNAVAL

