CARNAVAL Aiguillon
CARNAVAL Aiguillon samedi 21 mars 2026.
CARNAVAL
Centre ville d’Aiguillon Aiguillon Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Défilé de chars, bandas, cracheur de feu, majorettes .
Centre ville d’Aiguillon Aiguillon 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CARNAVAL
L’événement CARNAVAL Aiguillon a été mis à jour le 2026-02-22 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas