Carnaval APE Basse-Ham

L’APE de Basse-Ham organise son carnaval et invite les enfants et leurs parents à venir partager un moment festif et convivial. Pour l’occasion, petits et grands sont encouragés à venir déguisés afin de profiter pleinement de l’ambiance du carnaval.

Au programme, un spectacle de magie interactif présenté par le magicien Patrick Melkior qui promet d’émerveiller le public avec des tours surprenants et des moments participatifs.

Une petite restauration sera également proposée sur place avec vente de crêpes et de boissons.

Réservation obligatoire via l’inscription en ligne.Enfants

90 Avenue de Nieppe Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 22 25 mairie@basse-ham.fr

English :

The APE de Basse-Ham is organizing its carnival and inviting children and their parents to come and share a festive and convivial moment. For the occasion, young and old are encouraged to come in fancy dress to enjoy the carnival atmosphere to the full.

The program includes an interactive magic show presented by magician Patrick Melkior, who promises to amaze the audience with surprising tricks and participatory moments.

There will also be a snack bar selling crêpes and drinks.

Reservations required via online registration.

