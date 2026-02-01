Carnaval Salle polyvalente Arinthod
Carnaval Salle polyvalente Arinthod vendredi 27 février 2026.
Carnaval
Salle polyvalente Place de la Poste Arinthod Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-27 18:00:00
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Carnaval de l’école maternelle d’Arinthod à partir de 18h au départ de la salle polyvalente. Venez déguisés !
Défilé déguisé avec la fanfare les toiles cirées , stand de photos et maquillage. Buvette et restauration sur place.
Bénéfices réservées au profit de l’école d’Arinthod. .
Salle polyvalente Place de la Poste Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 07 72
