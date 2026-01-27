Carnaval Arquian fait son tour du monde Route de Neuvy Arquian

Carnaval Arquian fait son tour du monde

Route de Neuvy Centre-ville Arquian Nièvre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 14:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Mesdames et Messieurs, voyageurs et voyageuses, veuillez attacher votre ceinture ! Soyez prêt pour l’atterrissage de notre équipage sur Arquian, pour un Carnaval autour du monde. On est lancé, on est motivé, on est trop content de vous embarquer avec nous pour notre traditionnel Carnaval Arquinois. Venez nous rejoindre dans notre défilé, habillés et déguisés en rapport avec un pays du monde qui vous animera. Chars et costumes apprêtées sont actuellement dans nos ateliers, en train d’être confectionnés ou améliorés par de petites mains bénévoles que l’on remercie énormément ! Au programme de cette journée

– Rendez vous à 14h route de Neuvy (La Boule d’Or) , déguisé, pour le départ du défilé à 14h30

– Les traditionnels Beignets et confettis seront à votre disposition en vente

– Crêpes, boissons soft et buvette vous seront proposés par l’Amicale des sapeurs pompiers et Association des Parents d’Élèves Annay Arquian

Bonne ambiance, délires et soleil sont attendus pour ce super moment .

Route de Neuvy Centre-ville Arquian 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetesarquian@orange.fr

