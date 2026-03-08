Carnaval Ecole élémentaire Jean Sarrailh Artix
Carnaval Ecole élémentaire Jean Sarrailh Artix vendredi 13 mars 2026.
Carnaval
Ecole élémentaire Jean Sarrailh Avenue de Suzon Artix Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Départ de l’élémentaire Jean-Sarrailh qui rejoindra le groupe scolaire Jean-Moulin sur la place du Général de Gaulle.
Vers 14h45: remise des clés de la ville par le maire , un moment festif fort suivi par tous les parents et la population artisienne. .
Ecole élémentaire Jean Sarrailh Avenue de Suzon Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 32 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Carnaval
L’événement Carnaval Artix a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Coeur de Béarn