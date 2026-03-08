Carnaval Ecole élémentaire Jean Sarrailh Artix

Carnaval

Ecole élémentaire Jean Sarrailh Avenue de Suzon Artix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Départ de l’élémentaire Jean-Sarrailh qui rejoindra le groupe scolaire Jean-Moulin sur la place du Général de Gaulle.

Vers 14h45: remise des clés de la ville par le maire , un moment festif fort suivi par tous les parents et la population artisienne. .

Ecole élémentaire Jean Sarrailh Avenue de Suzon Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 32 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval

L’événement Carnaval Artix a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Coeur de Béarn