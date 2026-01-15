Carnaval ateliers de danses Sare

Carnaval ateliers de danses

Salle Lur Berri Sare Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-01-19

fin : 2026-01-19

2026-01-19

Ateliers de danses

– 19h 20h zazpi jauziak, polka, lantzeko zortzikoa, marmutx, chapelloise

– 20h 21h banako, makil ttiki .

Salle Lur Berri Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 68 65 98 kultura@sare.fr

English : Carnaval ateliers de danses

