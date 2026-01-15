Carnaval ateliers de danses Sare
Carnaval ateliers de danses
Salle Lur Berri Sare Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-09
2026-02-09
Ateliers de danses
– 19h 20h zazpi jauziak, polka, lantzeko zortzikoa, marmutx, chapelloise
– 20h 21h banako, makil ttiki .
Salle Lur Berri Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 68 65 98 kultura@sare.fr
English : Carnaval ateliers de danses
