CARNAVAL AU BUISSON Le Buisson
CARNAVAL AU BUISSON Le Buisson samedi 21 février 2026.
CARNAVAL AU BUISSON
Le Buisson Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Carnaval au Buisson, adultes et enfants, venez avec votre plus beau déguisement, vos sifflets, vos percussions, vos trompettes… et vos copains !
Tout au long de l’après midi Maquillages, modelages sur ballons, jeux en bois
15h30 Défilé dans les rues du village (sous réserve du temps)
Gouter Crêpe & Chocolat chaud
Jusqu’à 19h Boum, jeux musicaux, chorégraphies
Le Buisson 48100 Lozère Occitanie apelebuisson@gmail.com
English :
Carnival at Le Buisson, adults and children alike, bring your best disguise, whistles, percussion instruments, trumpets… and your friends!
Throughout the afternoon: Face painting, balloon modeling, wooden games..
3.30pm: Parade through the village streets (weather permitting)
Snacks: Pancakes & hot chocolate
Until 7pm: Boom, musical games, choreography
