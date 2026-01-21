CARNAVAL AU BUISSON

Le Buisson Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Carnaval au Buisson, adultes et enfants, venez avec votre plus beau déguisement, vos sifflets, vos percussions, vos trompettes… et vos copains !

Tout au long de l’après midi Maquillages, modelages sur ballons, jeux en bois

15h30 Défilé dans les rues du village (sous réserve du temps)

Gouter Crêpe & Chocolat chaud

Jusqu’à 19h Boum, jeux musicaux, chorégraphies

Carnaval au Buisson, adultes et enfants, venez avec votre plus beau déguisement, vos sifflets, vos percussions, vos trompettes… et vos copains !

Tout au long de l’après midi Maquillages, modelages sur ballons, jeux en bois

15h30 Défilé dans les rues du village (sous réserve du temps)

Gouter Crêpe & Chocolat chaud

Jusqu’à 19h Boum, jeux musicaux, chorégraphies .

Le Buisson 48100 Lozère Occitanie apelebuisson@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Carnival at Le Buisson, adults and children alike, bring your best disguise, whistles, percussion instruments, trumpets… and your friends!

Throughout the afternoon: Face painting, balloon modeling, wooden games..

3.30pm: Parade through the village streets (weather permitting)

Snacks: Pancakes & hot chocolate

Until 7pm: Boom, musical games, choreography

L’événement CARNAVAL AU BUISSON Le Buisson a été mis à jour le 2026-01-19 par 48-OT Gévaudan Destination