Carnaval au Château Chef-Boutonne

9 Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Carnaval au château pour l’ouverture de saison 2026

Exposition pergamano avec la section pergamano du foyer culturel Chef-Boutonnais

Déambulations costumées avec les Fééries Vénitiennes d’Etaules

Atelier créatif .

9 Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 86 31 chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr

