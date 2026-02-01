CARNAVAL AU CHÂTEAU DE CASTELNOU Castelnou

CARNAVAL AU CHÂTEAU DE CASTELNOU

CARNAVAL AU CHÂTEAU DE CASTELNOU Castelnou samedi 28 février 2026.

CARNAVAL AU CHÂTEAU DE CASTELNOU

place du chateau Castelnou Pyrénées-Orientales

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 11:00:00
fin : 2026-03-01 17:00:00

Date(s) :
2026-02-28

Le château de Castelnou vous invite à célébrer le carnaval en famille dans une ambiance festive et colorée, rythmée par la musique, la danse et de nombreuses animations pour petits et grands.
Samedi 28 février & dimanche 1er mars de 11h à 17h

Au pro…
  .

place du chateau Castelnou 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 69 20 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Château de Castelnou invites you and your family to celebrate Carnival in a festive, colorful atmosphere, with music, dancing and lots of entertainment for young and old.
Saturday February 28 & Sunday March 1, 11am to 5pm

Au pro…

L’événement CARNAVAL AU CHÂTEAU DE CASTELNOU Castelnou a été mis à jour le 2026-02-02 par OTI ASPRES-THUIR