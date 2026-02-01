CARNAVAL AU CHÂTEAU DE CASTELNOU Castelnou
place du chateau Castelnou Pyrénées-Orientales
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5
Début : 2026-02-28 11:00:00
fin : 2026-03-01 17:00:00
2026-02-28
Le château de Castelnou vous invite à célébrer le carnaval en famille dans une ambiance festive et colorée, rythmée par la musique, la danse et de nombreuses animations pour petits et grands.
Samedi 28 février & dimanche 1er mars de 11h à 17h
place du chateau Castelnou 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 69 20
Château de Castelnou invites you and your family to celebrate Carnival in a festive, colorful atmosphere, with music, dancing and lots of entertainment for young and old.
Saturday February 28 & Sunday March 1, 11am to 5pm
