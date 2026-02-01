CARNAVAL AU CHÂTEAU DE CASTELNOU Castelnou

CARNAVAL AU CHÂTEAU DE CASTELNOU

place du chateau Castelnou Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-28 11:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

Le château de Castelnou vous invite à célébrer le carnaval en famille dans une ambiance festive et colorée, rythmée par la musique, la danse et de nombreuses animations pour petits et grands.

Samedi 28 février & dimanche 1er mars de 11h à 17h

place du chateau Castelnou 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 69 20

Château de Castelnou invites you and your family to celebrate Carnival in a festive, colorful atmosphere, with music, dancing and lots of entertainment for young and old.

Saturday February 28 & Sunday March 1, 11am to 5pm

