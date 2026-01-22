Carnaval au Château fort Musée pyrénéen Le grand banquet de Carnaval Château-fort Musée Pyrénéen Lourdes

Carnaval au Château fort Musée pyrénéen Le grand banquet de Carnaval

Château-fort Musée Pyrénéen 25 Rue du Fort Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 17:00:00

2026-02-25

Le Château organise son banquet de Carnaval !

Pour l’occasion, on a mis les petits plats dans les grands comme lors d’un véritable banquet médiéval, l’après-midi sera ponctuée par des entremets (divertissements, interludes) avec musique traditionnelle, jonglage et jeux collectifs festifs. En parallèle, participez au rallye-photo pour retrouver les éléments qui composent le menu du banquet dans le Musée Pyrénéen.

Le billet d’entrée donne droit à l’animation.

Réservation obligatoire au 05 62 42 37 37

.

English :

Carnival at the Château fort ? Musée pyrénéen The great Carnival banquet

The Château is organizing its Carnival banquet!

We?ve pulled out all the stops for the occasion: just like a real medieval banquet, the afternoon will be punctuated by entremets (entertainment, interludes) featuring traditional music, juggling and festive group games. At the same time, take part in a photo rally to find the items on the banquet menu in the Musée Pyrénéen.

Admission to the event is free.

Reservations required on 05 62 42 37 37

