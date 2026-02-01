Carnaval au musée ! Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas
Carnaval au musée ! Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas mercredi 11 février 2026.
Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas Vaucluse
Début : 2026-02-11 14:30:00
fin : 2026-02-11 16:30:00
2026-02-11
Atelier de création de costumes de Carnaval ! Découpez, coloriez, assemblez… et repartez avec vos décorations et costumes pour déambuler dans les rues !
Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 58 75 musee.cartonnage@vaucluse.fr
English :
Carnival at the museum!
Carnival costume workshop! Cut out, color, assemble? and leave with your decorations and costumes for the streets!
