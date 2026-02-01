CARNAVAL LA CAFETIERE Aurignac

CARNAVAL

LA CAFETIERE 26 rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Début : 2026-02-21 15:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Voici le troisième carnaval d’Aurignac ! Prépare ton déguisement et rendez-vous au grand rassemblement !

Le Carnaval c’est un moment d’expression ouvert à toute revendication et où tout le monde trouve sa place !

Alors, avant le grand rendez-vous, si tu le désire, joins toi aux groupes de bricoleurs, musiciens, chorale et participe aux réunions de préparation. (association L’abadia)

Départ du défilé au musée de l’aurignacien !!! .

LA CAFETIERE 26 rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie lacafetiere.aurignac@gmail.com

English :

It’s Aurignac’s third carnival! Get your costume ready for the big event!

