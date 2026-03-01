Carnaval Autry-le-Châtel

Carnaval

Rue des Vallées Autry-le-Châtel Loiret

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-07 14:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Les écoles d’Autry-le-Châtel vous donnent rendez-vous le samedi 7 mars pour un carnaval haut en couleurs ! Venez admirer le défilé des enfants vêtus de leurs plus beaux costumes et participer à une ambiance festive et conviviale. Animations, musique et moments de partage rythmeront cette journée placée sous le signe de la bonne humeur. Un événement idéal pour célébrer l’arrivée du printemps et soutenir les initiatives scolaires locales. Petits et grands, en famille ou entre amis, rejoignez cette fête joyeuse et repartez avec de merveilleux souvenirs. Ne manquez pas ce rendez-vous festif qui fera briller les yeux des enfants ! .

Rue des Vallées Autry-le-Châtel 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 81 88 ce.0450195T@orleans-tours.fr

English :

Autry-le-Châtel’s schools invite you to their big carnival on Friday, March 8! A colorful parade, fun costumes and a festive atmosphere. Come and share a joyous moment with your family, and celebrate spring with your children. Don’t miss this colorful party!

