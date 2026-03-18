Carnaval aux Eyzies Parking du PIP Les Eyzies

Carnaval aux Eyzies

Parking du PIP 19 avenue de la Forge Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

14h30. Départ du parking du PIP. Défilé (selon météo) suivi du jugement de Pétassou. Goûter participatif à la halle paysanne. Gratuit

L’ Amicale laïque présente le Carnaval des Eyzies, le départ se fera depuis le parking du Pôle d’Interprétation de la préhistoire, un défilé est prévu (selon la météo), suivi du jugement de Pétassou. Un goûter participatif sera servi à la Halle Paysanne. .

Parking du PIP 19 avenue de la Forge Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine amicalelaique.leseyzies@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval aux Eyzies

14h30. Departure from the PIP parking lot. Parade (weather permitting) followed by Pétassou judging. Participatory snack at the farmers’ market. Free

L’événement Carnaval aux Eyzies Les Eyzies a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère