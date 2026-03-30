Carnaval aux oiseaux Les oiseaux mécaniques Lestiac-sur-Garonne

Carnaval aux oiseaux

Les oiseaux mécaniques 84 Route de Bordeaux Lestiac-sur-Garonne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Vous aviez perdu espoir? C’est vrai qu’on a fait durer le suspens !

On est fiers de vous inviter à revêtir vos plus beaux costumes et vos plus belles paillettes pour venir festoyer avec nous comme il se doit le Samedi 4 Avril prochain de 16h à 02h du matin à Lestiac sur Garonne !

Au programme

16h Ouverture des portes

Les jeux de Lalie Jeux en bois et chasse au trésor

Batucada de Martillac

Costumerie

Maquillages par la Cie Montreur D’etoiles

Défilé déguisé animé par le Club d’Improvisation Libre Même pas peur

& d’autres surprises !

18h30 Spectacle de théâtre d’improvisation avec la Cie les Barets

19h30-20h30 Miam avec Croque Lena & Ömer Sarı

20h30 Concert de MC KER·6

22h Concert de Dodudaboum

23h30 Concert de M3EX

02h Dodo !

Parking chemin de Charon / Entrée côté City Stade .

Les oiseaux mécaniques 84 Route de Bordeaux Lestiac-sur-Garonne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine lesoiseauxmecaniques@gmail.com

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English : Carnaval aux oiseaux

L’événement Carnaval aux oiseaux Lestiac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-03-27 par La Gironde du Sud