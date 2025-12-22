Carnaval bal des enfants, rue des Jardins Wiesviller

Carnaval bal des enfants

Salle Polyvalente, rue des Jardins, Wiesviller, Moselle

Dimanche 2026-02-15 14:00:00

2026-02-15 18:00:00

2026-02-15

Organisé par l’ES Wies-Woelf 93.

Après-midi placée sous le signe de la fête, des déguisements et de la bonne humeur. Masques, confettis et éclats de rire vous attendent pour célébrer carnaval.

Animations assurées par Lor’Events.

Un stand avec buvette, gâteaux et crêpes sera à disposition et à partir de 17h30 pizza/flamm sur place ou à emporter.Enfants

rue des Jardins Salle Polyvalente Wiesviller 57200 Moselle Grand Est +33 6 75 69 95 26 meyer.joris90@gmail.com

Organized by ES Wies-Woelf 93.

An afternoon of festivities, masquerade costume and fun. Masks, confetti and laughter await you to celebrate Carnival.

Entertainment provided by Lor’Events.

A stand with refreshments, cakes and crêpes will be available, and from 5.30pm pizza/flamm on the spot or to take away.

