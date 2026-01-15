Carnaval Bal des enfants Salle Socio-Culturelle Zetting
Salle Socio-Culturelle 2 rue de l’Église Zetting Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-15 14:00:00
fin : 2026-02-15 18:00:00
Date(s) :
2026-02-15
Organisé par le Club d’Épargne Concorde et l’AS Zetting.
Lâcher de ballons, tombola, mascottes et d’autres animations viendront animer cette journée
Nous vous attendons nombreux !
Buvette et petite restauration sur place.Enfants
Salle Socio-Culturelle 2 rue de l’Église Zetting 57905 Moselle Grand Est +33 6 72 49 62 85
English :
Organized by Club d’Épargne Concorde and AS Zetting.
Balloon release, tombola, mascots and other entertainment will enliven the day
We look forward to seeing you there!
Refreshments and snacks on site.
L’événement Carnaval Bal des enfants Zetting a été mis à jour le 2026-01-15 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES