Carnaval Bal des enfants Salle Socio-Culturelle Zetting

Carnaval Bal des enfants

Salle Socio-Culturelle 2 rue de l'Église Zetting Moselle

Tarif : 3 EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2026-02-15 14:00:00

2026-02-15 18:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Organisé par le Club d'Épargne Concorde et l'AS Zetting.

Lâcher de ballons, tombola, mascottes et d'autres animations viendront animer cette journée

Nous vous attendons nombreux !

Buvette et petite restauration sur place.

3 .

Salle Socio-Culturelle 2 rue de l'Église Zetting 57905 Moselle Grand Est +33 6 72 49 62 85

English :

Organized by Club d'Épargne Concorde and AS Zetting.

Balloon release, tombola, mascots and other entertainment will enliven the day

We look forward to seeing you there!

Refreshments and snacks on site.

