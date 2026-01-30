CARNAVAL Banyuls-sur-Mer
CARNAVAL Banyuls-sur-Mer samedi 4 avril 2026.
CARNAVAL
Avenue de la République Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04
2026-04-04
Déguisez-vous et rejoignez-nous sur le front de mer ! Boom, stand maquillage gratuit, confettis et défilé.
Avenue de la République Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 78 09
English :
Dress up and join us on the waterfront! Boom, free face painting, confetti and parade.
