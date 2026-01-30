CARNAVAL

Avenue de la République Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Déguisez-vous et rejoignez-nous sur le front de mer ! Boom, stand maquillage gratuit, confettis et défilé.

.

Avenue de la République Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 78 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dress up and join us on the waterfront! Boom, free face painting, confetti and parade.

L’événement CARNAVAL Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-30 par OT DE BANYULS SUR MER