Carnaval Baronville

La foyer rural de Baronville organise son carnaval.
Animation musicale et repas sur place.Tout public
Baronville 57340 Moselle Grand Est +33 7 49 85 17 30
English :
The Foyer Rural de Baronville organizes its carnival.
Musical entertainment and lunch on site.
