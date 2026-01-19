Carnaval

Baronville Moselle

Samedi 2026-02-21 19:30:00

2026-02-21

2026-02-21

La foyer rural de Baronville organise son carnaval.

Animation musicale et repas sur place.Tout public

.

Baronville 57340 Moselle Grand Est +33 7 49 85 17 30

The Foyer Rural de Baronville organizes its carnival.

Musical entertainment and lunch on site.

