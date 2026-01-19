Carnaval Baronville

Carnaval

Carnaval Baronville samedi 21 février 2026.

Carnaval

Baronville Moselle

La foyer rural de Baronville organise son carnaval.
Animation musicale et repas sur place.Tout public
Baronville 57340 Moselle Grand Est +33 7 49 85 17 30 

English :

The Foyer Rural de Baronville organizes its carnival.
Musical entertainment and lunch on site.

L’événement Carnaval Baronville a été mis à jour le 2026-01-19 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE