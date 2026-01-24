Carnaval basque Départ du défilé Jardin public Biarritz

Carnaval basque

Départ du défilé Jardin public Avenue Carnot Biarritz Pyrénées-Atlantiques

A l’instar des éditions précédentes, les plus beaux costumes seront de sortie pour le défilé organisé par plusieurs associations biarrotes (Festi Lasai, Arroka elkartea, Maritzuli, Ttipitto banda, Ikastola, Gaztetxe. En 2026, le carnaval est programmé le samedi 14 février.

Le défilé du carnaval basque se termine sur la Grande Plage, où sera brûlé San Pantzar. .

Départ du défilé Jardin public Avenue Carnot Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

English : Carnaval basque

L’événement Carnaval basque Biarritz a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Biarritz