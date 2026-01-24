Carnaval

Bayonne célèbre son carnaval autour de San Pantzar, une tradition ancestrale dans la ville. Le samedi, on se déguise et les animations vont crescendo. Le carnaval est marqué par la présence des groupes folkloriques des différentes provinces du Pays Basque. Musiques, chants et costumes sont de rigueur. Les différents groupes animent la ville, autour du marché et sur les bords de Nive. Ceux d’outre-Bidassoa sont particulièrement empreints de rites carnavalesques très forts. On y retrouve notamment l’ours et les hommes sauvages. Quant à San Pantzar, après une déambulation dans les différents quartiers de la ville, il prendra place sur l’esplanade Roland-Barthes pour être jugé. Les Bayonnais, témoins de ce jugement, se retrouvent ensuite autour du bûcher pour l’exécution de la sentence. .

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

