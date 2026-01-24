Carnaval Biarnés Carnaval des enfants Pau

Carnaval Biarnés Carnaval des enfants

Place Royale Pau Pyrénées-Atlantiques

2026-02-05

2026-02-05

2026-02-05

Carnaval des enfants, centre-ville de Pau.

9h30-14h45 Retour des classes

Bal et défilé animés par les DEM, les Menestrèrs Gascons, et la Batucada du collège de Monein. Procès écrit et joué par les collégiens de Laruns.

En cas de pluie décision de maintenir ou non l’événement prise dès mardi après-midi (report prévu le 26 février, mêmes lieux, mêmes horaires) .

Place Royale Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 30 60 34

