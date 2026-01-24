Carnaval Biarnés Dimanche gourmand

Place François Recaborde Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

09h30 Ouverture du Chapiteau –

Vente de gourmandises, restauration

chaude et froide Place Récaborde

12h00 Cantèra/Chants Polyphoniques

14h00 Creabal

15h30 Bal avec La Talvera

17h00 Fermeture du Chapiteau .

Place François Recaborde Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 30 60 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval Biarnés Dimanche gourmand

L’événement Carnaval Biarnés Dimanche gourmand Pau a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Pau