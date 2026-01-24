Carnaval Biarnés Dimanche gourmand Pau
Carnaval Biarnés Dimanche gourmand
Place François Recaborde Pau Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
2026-02-15
09h30 Ouverture du Chapiteau –
Vente de gourmandises, restauration
chaude et froide Place Récaborde
12h00 Cantèra/Chants Polyphoniques
14h00 Creabal
15h30 Bal avec La Talvera
17h00 Fermeture du Chapiteau .
Place François Recaborde Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 30 60 34
