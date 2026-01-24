Carnaval Biarnés La Nuit de l’Ours Pau
Place François Recaborde Pau Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-12
Square Aragon puis déambulation jusqu’au Hédas
19h30 Accueil du public par les Caçadors avec vin rouge offert rue du Château
20h00 Rencontres dansantes entre les Chasseurs et les Rosetas place de la Déportation. Suivi d’une déambulation musicale dans le quartier du Château
20h40 Chasse à l’ours place Reine Margueritte Création Carnaval Pantalonada
21h00 ouverture du chapiteau au public place Récaborde
Restauration et débit de boisson sur place
21h30 Concerts Reder Nouhaj & La Ciguë chapiteau, place Récaborde
01h00 fermeture du chapiteau .
Place François Recaborde Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 30 60 34
English : Carnaval Biarnés La Nuit de l’Ours
