Carnaval Biarnés La Nuit de l’Ours Pau

Carnaval Biarnés La Nuit de l'Ours

Place François Recaborde Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

2026-02-12

Square Aragon puis déambulation jusqu’au Hédas

19h30 Accueil du public par les Caçadors avec vin rouge offert rue du Château

20h00 Rencontres dansantes entre les Chasseurs et les Rosetas place de la Déportation. Suivi d’une déambulation musicale dans le quartier du Château

20h40 Chasse à l’ours place Reine Margueritte Création Carnaval Pantalonada

21h00 ouverture du chapiteau au public place Récaborde

Restauration et débit de boisson sur place

21h30 Concerts Reder Nouhaj & La Ciguë chapiteau, place Récaborde

01h00 fermeture du chapiteau .

Place François Recaborde Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 30 60 34

English : Carnaval Biarnés La Nuit de l’Ours

