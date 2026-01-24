Carnaval Biarnés Le grand Défilé Pau

Carnaval Biarnés Le grand Défilé

Square Aragon Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

16h Remise des clefs devant la mairie de Pau

16h30 Square Aragon: Départ du défilé avec Galactics Aulhèrs, La Fat Fanfare, l’association Mouvman KILTIRÈL, 97’Ka, La fanfare de l’Ours, A Tot Vedentòt Square Aragon

17h30 Procès de Sent Pançard avec les comédiens de Carnaval et Jour de Fête Cie! Tribunal, place de la Libération

18h30 Crémation en musique avec les élèves du département de musiques traditionnelles du Conservatoire Pau-Béarn-Pyrénées, Galactic Aulhèrs et A Tot Vedent Place Gramont

Au Hédas

18h Ouverture du chapiteau au public

19h30 Fanfares autour du chapiteau

20h Bal, concert et bamboche Pèth, Platane, Johnny Makam & Mart Chapiteau, place Récaborde

01h45 Fermeture du chapiteau

Restauration et débit de boisson sur place .

Square Aragon Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 30 60 34

