Carnaval Biarnés Le grand Défilé Pau
Carnaval Biarnés Le grand Défilé Pau samedi 14 février 2026.
Carnaval Biarnés Le grand Défilé
Square Aragon Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
16h Remise des clefs devant la mairie de Pau
16h30 Square Aragon: Départ du défilé avec Galactics Aulhèrs, La Fat Fanfare, l’association Mouvman KILTIRÈL, 97’Ka, La fanfare de l’Ours, A Tot Vedentòt Square Aragon
17h30 Procès de Sent Pançard avec les comédiens de Carnaval et Jour de Fête Cie! Tribunal, place de la Libération
18h30 Crémation en musique avec les élèves du département de musiques traditionnelles du Conservatoire Pau-Béarn-Pyrénées, Galactic Aulhèrs et A Tot Vedent Place Gramont
Au Hédas
18h Ouverture du chapiteau au public
19h30 Fanfares autour du chapiteau
20h Bal, concert et bamboche Pèth, Platane, Johnny Makam & Mart Chapiteau, place Récaborde
01h45 Fermeture du chapiteau
Restauration et débit de boisson sur place .
Square Aragon Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 30 60 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Carnaval Biarnés Le grand Défilé
L’événement Carnaval Biarnés Le grand Défilé Pau a été mis à jour le 2026-01-24 par OT Pau