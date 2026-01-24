Carnaval Biarnés Sega e Serada de Carronha Barricade et soirée de carronha Pau
Carnaval Biarnés Sega e Serada de Carronha Barricade et soirée de carronha
Place François Recaborde Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Dans les quartiers du Château, de l’église Saint-Martin et du Hédas
19h00 Accueil du public par les danseurs et musiciens traditionnels d’A Tot Vendent place de la Déportation
19h15 Déambulation dansée et chantée jusqu’à la Sèga
19h45 Sèga théâtre de rue barricade des notables qui veut empêcher les carnavaliers de rentrer dans la ville Monument aux Morts, Boulevard des Pyrénées
20h15 Déambulation de Carronha et de sa court jusqu’au chapiteau Départ Rue Adoue, Rue de Foix, place Reine Marguerite et rue René Fournets
20h25 Ouverture du chapiteau au public place Récaborde
Restauration et débit de boisson sur place
Concerts La Mòssa, Feràmia & Fülü –
chapiteau, place Récaborde
01h45 Fermeture du chapiteau .
+33 5 59 30 60 34
