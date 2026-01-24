Carnaval Biarnés Sega e Serada de Carronha Barricade et soirée de carronha Pau

Carnaval Biarnés Sega e Serada de Carronha Barricade et soirée de carronha

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Dans les quartiers du Château, de l’église Saint-Martin et du Hédas

19h00 Accueil du public par les danseurs et musiciens traditionnels d’A Tot Vendent place de la Déportation

19h15 Déambulation dansée et chantée jusqu’à la Sèga

19h45 Sèga théâtre de rue barricade des notables qui veut empêcher les carnavaliers de rentrer dans la ville Monument aux Morts, Boulevard des Pyrénées

20h15 Déambulation de Carronha et de sa court jusqu’au chapiteau Départ Rue Adoue, Rue de Foix, place Reine Marguerite et rue René Fournets

20h25 Ouverture du chapiteau au public place Récaborde

Restauration et débit de boisson sur place

Concerts La Mòssa, Feràmia & Fülü –

chapiteau, place Récaborde

01h45 Fermeture du chapiteau .

Place François Recaborde Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 30 60 34

