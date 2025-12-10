Carnaval bigourdan de Tarbes au centre-ville Tarbes

Carnaval bigourdan de Tarbes

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Tarbes renoue avec les traditions et propose la 5ème édition du Carnaval bigourdan de Tarbes !

Les équipes de Tarbes Tourisme, accompagnées de Cinthia Peyret, déléguée au Carnaval, ont travaillé au renouveau du Carnaval et vous invitent à venir rencontrer Esquivat, Roi du Carnaval, entouré de sa garde rapprochée et de sa cour Royale.

Suivez le Roi Esquivat dans son incroyable aventure de la remise des clés, au réveil des ours, à son arrestation… jusqu’à son grand final enflammé !

Un seul mot d’ordre venez nombreux et déguisés !

TARBES 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 30 31 accueil@tarbes-tourisme.fr

Tarbes gets back in touch with tradition with the 5th Tarbes Bigourdan Carnival!

Teams from Tarbes Tourisme, along with Cinthia Peyret, Carnival delegate, have been working on the revival of the Carnival, and invite you to come and meet Esquivat, King of Carnival, surrounded by his bodyguard and his royal court.

Follow King Esquivat on his incredible adventure: from the handing over of the keys, to the awakening of the bears, to his arrest? right up to his fiery finale!

All you have to do is turn up in force and in fancy dress!

