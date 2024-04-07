Carnaval Bléré

Carnaval

Lieu Place Charles Bidault

Horaire À partir de 14h

Thème Far West

Le Carnaval de Bléré revient pour une nouvelle édition placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la fête. Cette année, le thème du Far West invite petits et grands à plonger dans l’univers des cow-boys, shérifs, bandits et danseurs de saloon. Costumes à thème bienvenus pour un après-midi encore plus immersif.

Programme du Carnaval

14h Rassemblement du public ouverture des stands

15h

– Départ de la déambulation de la place Charles Bidault avec SARAVAH

– Démonstration de danse irlandaise par l’association CHOREOCELTIC à l’EPHAD

16h30

– Retour place Charles Bidault

– Remise des lots du concours de déguisement (choix du jury durant la déambulation)

17h 17h30 Démonst .

Place Charles Bidault Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@blere-touraine.com

