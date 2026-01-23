Carnaval

5 Rue du Dôme Bœrsch Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18 19:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Carnaval festif et familial mêlant déguisements, musique et danse, animé par une batucada et une boum chorégraphiée, avec restauration sur place. Atelier totem et instrument pour enfants sur inscription (à partir de 6 ans) bit.ly/atelier-carnaval-boersch.

Un grand moment de fête placé sous le signe de la danse et du déguisement !

La MJC de Boersch et l’association Alphabet unissent leurs énergies pour proposer un carnaval haut en couleur, festif et généreux.

Programme

– 10h–12h ateliers totem et instruments pour enfants à partir de 6 ans (sur inscription)

– 15h30 cavalcade animée par la batucada La Chimère de Haguenau

– 16h30 boum chorégraphiée avec Vladimir Spoutnik à la salle des fêtes

Buvette et petite restauration. .

5 Rue du Dôme Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 85 50 mjc.bureau@boersch.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A festive family carnival featuring costumes, music and dance, a batucada and a choreographed dance party, with on-site catering. Totem pole and instrument workshop for children (from age 6) on registration: bit.ly/atelier-carnaval-boersch.

L’événement Carnaval Bœrsch a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile