Carnaval

Avenue de la Gare Bonny-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Fêtez le Carnaval à Bonny-sur-Loire le 29 mars dès 14h30 ! Démonstration de roliball, grand défilé au départ de l’école, animations au bord de la Cheuille avec piñata et gourmandises (bugnes, beignets, pop-corn…). Ambiance festive assurée avec l’harmonie de Bonny-sur-Loire. Venez déguisés !

Rejoignez-nous pour un Carnaval haut en couleur à Bonny-sur-Loire le 29 mars dès 14h30 ! Au programme démonstration de roliball, grand défilé festif au départ de l’école, puis animations au bord de la Cheuille avec une piñata pleine de surprises. Laissez-vous tenter par de délicieuses gourmandises bugnes, beignets, pop-corn et boissons seront en vente pour régaler petits et grands. L’ambiance sera assurée par l’harmonie de Bonny-sur-Loire, qui accompagnera cette journée de fête en musique. Venez déguisés pour partager un moment convivial et joyeux en famille ou entre amis. Préparez vos plus beaux costumes et venez célébrer le Carnaval ! .

Avenue de la Gare Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 63 57

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English :

Celebrate Carnival in Bonny-sur-Loire on March 23 from 2.30pm! A roliball demonstration, a grand parade starting from the school, entertainment on the banks of the Cheuille with piñata and delicacies (bugnes, doughnuts, popcorn?). Festive atmosphere guaranteed with the Bonny-sur-Loire brass band. Co

L’événement Carnaval Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-23 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX