Carnaval Place de l’Église Bord-Saint-Georges

Carnaval

Place de l’Église Bar le chat qui pète Bord-Saint-Georges Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Animation enfants & adultes. Concert fingers

Enfants & adultes, venez déguisés ! .

Place de l’Église Bar le chat qui pète Bord-Saint-Georges 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 97 49 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval

L’événement Carnaval Bord-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-03-19 par Creuse Confluence Tourisme