Carnaval Place de l’Église Bord-Saint-Georges
Carnaval Place de l’Église Bord-Saint-Georges samedi 9 mai 2026.
Carnaval
Place de l’Église Bar le chat qui pète Bord-Saint-Georges Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Animation enfants & adultes. Concert fingers
Enfants & adultes, venez déguisés ! .
Place de l’Église Bar le chat qui pète Bord-Saint-Georges 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 97 49 00
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English : Carnaval
L’événement Carnaval Bord-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-03-19 par Creuse Confluence Tourisme