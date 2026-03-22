Carnaval Bourges Nord Toutes les couleurs du monde Bourges
Carnaval Bourges Nord Toutes les couleurs du monde Bourges samedi 11 avril 2026.
Carnaval Bourges Nord Toutes les couleurs du monde
57 Rue Louise Michel Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 13:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Le Carnaval Bourges Nord invite petits et grands à célébrer un après-midi festif et coloré le samedi 11 avril 2026. Point de départ Salle des Fête de la Chancellerie.
Un rendez-vous familial et festif à ne pas manquer, où chacun est invité à sortir son plus beau déguisement et à venir célébrer toutes les couleurs du monde.
13h-14h45 Accueil avec ateliers de maquillage et de déguisements pour se préparer à la grande déambulation carnavalesque. Plusieurs petites animations récréatives.
15h- 16h Déambulation à travers le quartier dans une ambiance musicale et festive avec la batucada Les Berryvillians, le clown Kamalik et les jeunes talents du PRJ/BeUrSelf.
16h30 grand goûter convivial offert à tous, animé par un DJ pour prolonger la fête dans la bonne humeur à la salle des fêtes de la Chancellerie.
Un petit gâteau à partager est le bienvenu pour enrichir ce moment de partage. .
57 Rue Louise Michel Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 65 69 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Carnaval Bourges Nord invites young and old to celebrate a festive and colorful afternoon on Saturday, April 11, 2026. Starting point Salle des Fête de la Chancellerie.
L’événement Carnaval Bourges Nord Toutes les couleurs du monde Bourges a été mis à jour le 2026-03-22 par OT BOURGES