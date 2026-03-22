Carnaval Bourges Nord Toutes les couleurs du monde

57 Rue Louise Michel Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 13:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Le Carnaval Bourges Nord invite petits et grands à célébrer un après-midi festif et coloré le samedi 11 avril 2026. Point de départ Salle des Fête de la Chancellerie.

Un rendez-vous familial et festif à ne pas manquer, où chacun est invité à sortir son plus beau déguisement et à venir célébrer toutes les couleurs du monde.

13h-14h45 Accueil avec ateliers de maquillage et de déguisements pour se préparer à la grande déambulation carnavalesque. Plusieurs petites animations récréatives.

15h- 16h Déambulation à travers le quartier dans une ambiance musicale et festive avec la batucada Les Berryvillians, le clown Kamalik et les jeunes talents du PRJ/BeUrSelf.

16h30 grand goûter convivial offert à tous, animé par un DJ pour prolonger la fête dans la bonne humeur à la salle des fêtes de la Chancellerie.

Un petit gâteau à partager est le bienvenu pour enrichir ce moment de partage. .

57 Rue Louise Michel Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 65 69 81

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English :

Carnaval Bourges Nord invites young and old to celebrate a festive and colorful afternoon on Saturday, April 11, 2026. Starting point Salle des Fête de la Chancellerie.

L’événement Carnaval Bourges Nord Toutes les couleurs du monde Bourges a été mis à jour le 2026-03-22 par OT BOURGES