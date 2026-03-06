Carnaval Place de l’Hôtel de Ville Bressuire

Carnaval

Place de l’Hôtel de Ville Mairie Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Carnaval de Bressuire avec au programme un concours de galettes aux pruneaux, des animations et des jeux, un défilé, une ambiance musicale et une buvette associative.

À partir de 14 h30: Rallye Quizz, dans le cadre du 1 er printemps des jumelages.

De 15 h à 17 h: concours de galettes aux pruneaux et animations comme les jeux géants, maquillage, jeux par Dé en Bulles.

À 17 h 30: Défilé avec la participation des Délurés et de System D, de la section Mode et Spectacle du Lycée Saint-Joseph, du dragon de la Cie Youplaboum, du Centre Socio-Culturel, des accueils périscolaires et du centre de loisirs. Animation musicale par la Batucada Bagapas de Saint-Aubin le Cloud.

Enfilez vos plus beaux costumes et venez partager un moment magique en famille ou entre amis. .

Place de l’Hôtel de Ville Mairie Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 40 mairie@ville-bressuire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval

L’événement Carnaval Bressuire a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Bocage Bressuirais