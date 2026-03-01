Carnaval

Salle Jean Boinvilliers Brinon-sur-Sauldre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 10:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

Date(s) :

2026-03-15

L’Association des Parents d’Élèves (APE) organise un Carnaval le dimanche 15 mars à Brinon-sur-Sauldre, proposant une journée récréative de 10h à 18h à la salle Jean Boinvilliers.

L’APE vous invite à une journée festive et familiale ! Au programme structures gonflables (4 €), stand de maquillage (1 €) et gourmandises sur place (crêpes, gâteaux). Ne manquez pas le grand temps fort à 16h avec le défilé suivi du traditionnel brûlage du Bonhomme Carnaval.

Restauration Buvette et goûter sur place. Repas du midi sur réservation (06 60 74 62 27).

Note Nourriture extérieure non autorisée. .

Salle Jean Boinvilliers Brinon-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 6 60 74 62 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Parents’ Association (APE) is organizing a Carnival on Sunday March 15 in Brinon-sur-Sauldre, with a fun-filled day from 10am to 6pm at the Salle Jean Boinvilliers.

L’événement Carnaval Brinon-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-03-04 par OT SAULDRE ET SOLOGNE