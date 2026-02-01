Carnaval Broye-Aubigney-Montseugny
Carnaval Broye-Aubigney-Montseugny samedi 21 février 2026.
Carnaval
Place de la Mairie Broye-Aubigney-Montseugny Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
L’association Festibam vous invite à son traditionnel carnaval. .
Place de la Mairie Broye-Aubigney-Montseugny 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 71 04 33
L’événement Carnaval Broye-Aubigney-Montseugny a été mis à jour le 2026-02-17 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY