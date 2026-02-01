Carnaval

Place de la Mairie Broye-Aubigney-Montseugny Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

L’association Festibam vous invite à son traditionnel carnaval. .

Place de la Mairie Broye-Aubigney-Montseugny 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 71 04 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Carnaval Broye-Aubigney-Montseugny a été mis à jour le 2026-02-17 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY