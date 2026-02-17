Carnaval

Avenue du Cameroun Bruyères Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-13 09:30:00

fin : 2026-03-13 11:30:00

Date(s) :

2026-03-13

Défilé de Carnaval des écoles.

Au départ du cours de l’amitié, les élèves des écoles de la commune défileront dans le Centre Ville, parées de leurs plus beaux costumes.

Les enfants se retrouveront Place Stanislas devant le bûcher de M. Carnaval, qui partira en fumée, comme toutes les difficultés de l’année écoulée.

Annulation en cas de mauvais temps.Tout public

0 .

Avenue du Cameroun Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 52 52

English :

Carnival parade for schools.

Departing from the Cours de l’Amitié, pupils from local schools parade through the town center, decked out in their finest costumes.

The children will meet up in front of Mr. Carnaval’s pyre in Place Stanislas, which will go up in smoke, like all the difficulties of the past year.

Cancelled in case of bad weather.

L’événement Carnaval Bruyères a été mis à jour le 2026-02-17 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES