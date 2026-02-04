Carnaval Burnhaupt-le-Haut

Carnaval

Place de la Mairie Burnhaupt-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Défilé dans les rues du village avec la compagnie des majorettes de Burnhaupt-le-Bas Départ place de la mairie et arrivée à l’école élémentaire. Les enfants qui auront fabriqué et porté leur masque recevront une surprise. Confettis offerts. Buvette et crêpes sur place.

Place de la Mairie Burnhaupt-le-Haut 68520 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

Parade through the village streets with the Burnhaupt-le-Bas majorettes: Departure from Place de la Mairie, arrival at the elementary school. Children who make and wear their masks will receive a surprise. Confetti offered. Refreshments and crêpes available.

