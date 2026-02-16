Carnaval Came

Carnaval

Stade Came Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

L’Association des parents d’élèves vous donnent rendez-vous pour la 1 ère édition de l’évènement. Au programme

Rendez-vous à 16h au stade avec vos plus beaux déguisements (vente de confettis et de poches goûter, stand maquillage)

16h30 Défilé en musique jusqu’au bourg.

Démonstration et ateliers cirque pour les enfants.

Buvette sur place.

A partir de 19h, restauration possible (crêpes sucrées et salées). .

Stade Came 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

