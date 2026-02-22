CARNAVAL Canet
CARNAVAL Canet samedi 7 mars 2026.
CARNAVAL
Avenue du Pont Canet Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Venez fêter le carnaval avec La Cape !
Venez fêter le carnaval avec La Cape !
Défilé dans les rues du village (enfant sous la responsabilité des parents), présence et brulage de Monsieur Carnaval et le Dragon. Animations, zumba avec Sandrine et sa team, batucada Samba Lodéva, jeux et activités
Vente de confettis et bonbons.
Bar et restauration sur place
À partir de 16h30, à la salle polyvalente
Jusqu’à 18h Boum pour enfants avec DJ TomTom Ben
Et à 19h30 Bal costumé pour adultes
Petits et grands, déguisements obligatoires pour un maximum de fun !
Offert par le Comité des Fêtes .
Avenue du Pont Canet 34800 Hérault Occitanie +33 6 15 67 17 25 cape34800@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and celebrate Carnival with La Cape!
L’événement CARNAVAL Canet a été mis à jour le 2026-02-19 par 34 OT DU CLERMONTAIS