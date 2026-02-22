CARNAVAL Canet

CARNAVAL

Avenue du Pont Canet Hérault

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Venez fêter le carnaval avec La Cape !

Défilé dans les rues du village (enfant sous la responsabilité des parents), présence et brulage de Monsieur Carnaval et le Dragon. Animations, zumba avec Sandrine et sa team, batucada Samba Lodéva, jeux et activités

Vente de confettis et bonbons.

Bar et restauration sur place

À partir de 16h30, à la salle polyvalente

Jusqu’à 18h Boum pour enfants avec DJ TomTom Ben

Et à 19h30 Bal costumé pour adultes

Petits et grands, déguisements obligatoires pour un maximum de fun !

Offert par le Comité des Fêtes .

Avenue du Pont Canet 34800 Hérault Occitanie +33 6 15 67 17 25 cape34800@gmail.com

English :

Come and celebrate Carnival with La Cape!

