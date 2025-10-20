Carnaval Cavalcade des enfants Colmar

Carnaval Cavalcade des enfants

rue Vauban Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28 14:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Un défilé magique pour la joie des enfants !

Joignez-vous à la cavalcade des enfants pour défiler dans les rues piétonnes de la ville, sur le thème »le carnaval fête les jeux olympiques ».

rue Vauban Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 47 60 80 08 carnaval.de.colmar@gmail.com

English :

A magical parade for the joy of children!

German :

Eine magische Parade zur Freude der Kinder!

Italiano :

Una parata magica per la gioia dei bambini!

Espanol :

¡Un desfile mágico para alegría de los niños!

