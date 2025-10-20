Carnaval Cavalcade des enfants Colmar
Carnaval Cavalcade des enfants Colmar samedi 28 février 2026.
Carnaval Cavalcade des enfants
rue Vauban Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-28 14:30:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Un défilé magique pour la joie des enfants !
Joignez-vous à la cavalcade des enfants pour défiler dans les rues piétonnes de la ville, sur le thème »le carnaval fête les jeux olympiques », 0 .
rue Vauban Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 47 60 80 08 carnaval.de.colmar@gmail.com
English :
A magical parade for the joy of children!
German :
Eine magische Parade zur Freude der Kinder!
Italiano :
Una parata magica per la gioia dei bambini!
Espanol :
¡Un desfile mágico para alegría de los niños!
