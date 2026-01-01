Carnaval Cavalcade des fous

Riquewihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-31 13:59:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Cavalcade de carnaval dans les rues de Riquewihr. Départ à 13h59, devant l’hôtel de ville, pour finir à la salle du château par un bon goûter.

Cavalcade des enfants et des grands dans les rues de Riquewihr. Départ à 13 h 59, devant l’hôtel de ville, pour finir à la salle du château par une collation offerte à tous les participants.

Organisé par l’association du Carnaval de Riquewihr et les Gavroches, association des parents d’élèves de l’école primaire.

Collation offerte à la salle du château (vin chaud, café, chocolat chaud, jus de pomme etc) 0 .

Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 09 10 mairie@riquewihr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Carnival cavalcade through the streets of Riquewihr. Starts at 1:59pm, in front of the town hall, finishing with a snack in the château hall.

L’événement Carnaval Cavalcade des fous Riquewihr a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr