Carnaval cavalcade semi-nocturne

31 rue de la Chasse Rhinau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

La cavalcade à 18h est riche en musique et en groupes. Les chars décorés et illuminés sont de toute beauté.

Les chars décorés et illuminés sont de toute beauté.

La soirée se poursuit en un bal carnavalesque à 20h.

Buvette et petite restauration.

Parking gratuit et surveillé Borne éthylotest et service de r’accompagnement. .

31 rue de la Chasse Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 46 71 71 34 estellegrosshans@gmail.com

English :

The cavalcade at 6pm is rich in music and groups. The decorated and illuminated floats are beautiful.

L’événement Carnaval cavalcade semi-nocturne Rhinau a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de tourisme du Grand Ried